Стала известна информация о характеристиках нового Kia Rio

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Москва, 09 июня. Росстандарт одобрил использования на дорогах России новой модели Kia Rio, заодно опубликовав технические характеристики авто.

Итак, габаритные размеры нового популярного южнокорейского хэтчбека составляют 4400x1740x1470, длина колесной базы – 2600. Под капотом спрятан 1,4 и 1,6-литровые моторы с производительностью 73 и 90 лошадиных сил.

Транспортные средства будут комплектоваться как шестиступенчатыми механической так и автоматической трансмиссиями. В списке оборудования числятся системы ABS, BAS и ESS.

Добавим, что новое поколение Kia Rio появится у российских автодилеров через месяц,

