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Технологии
Стала известна информация о характеристиках нового Kia Rio

Стала известна информация о характеристиках нового Kia Rio

6:42  9 Июня 2017
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Стала известна информация о характеристиках нового Kia Rio

Москва, 09 июня. Росстандарт одобрил использования на дорогах России новой модели Kia Rio, заодно опубликовав технические характеристики авто.

Итак, габаритные размеры нового популярного южнокорейского хэтчбека составляют 4400x1740x1470, длина колесной базы – 2600. Под капотом спрятан 1,4 и 1,6-литровые моторы с производительностью 73 и 90 лошадиных сил. 

Стала известна информация о характеристиках нового Kia Rio

Транспортные средства будут комплектоваться как шестиступенчатыми механической так и автоматической трансмиссиями. В списке оборудования числятся системы ABS, BAS и ESS.

Добавим, что новое поколение Kia Rio появится у российских автодилеров через месяц,
 

#kia rio
Константин Терехов
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