Ученые разработали революционный способ борьбы с бессонницей

В Избранное

Скопировать

Ванкувер, 9 июня. Ученые из Канады нашли способ легко победить бессонницу: для этого они предлагают обмануть собственный мозг зрительными образами.



Доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии (Канада) предложил необычный способ справиться с расстройствами сна. По его теории, мозг можно обмануть, вызвав состояние, когда мысли заменяются зрительными образами. Это состояние он сравнил с галлюцинациями.

Для этого ученый предлагает выбрать любую букву в алфавите, назвать про себя любое слово, начинающееся с этой буквы. При этом Бодойн уточняет, что слово должно быть нейтральным по эмоциональному окрасу. После того, как визуализация надоест, можно придумать короткий рассказ о любом из этих слов.

По словам Бодойна, некоторые из участников эксперимента засыпали при такой методике за пару минут. Другим понадобилось около 15-20 минут.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что австралийские ученые провели эксперимент с участием людей, которые лечились от хронической бессонницы. Выяснилось, что их недуг способен перебираться к ранее вполне здоровым людям, которые просто спали рядом.