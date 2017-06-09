Ученые разработали революционный способ борьбы с бессонницей
Ванкувер, 9 июня. Ученые из Канады нашли способ легко победить бессонницу: для этого они предлагают обмануть собственный мозг зрительными образами.
Доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии (Канада) предложил необычный способ справиться с расстройствами сна. По его теории, мозг можно обмануть, вызвав состояние, когда мысли заменяются зрительными образами. Это состояние он сравнил с галлюцинациями.
Для этого ученый предлагает выбрать любую букву в алфавите, назвать про себя любое слово, начинающееся с этой буквы. При этом Бодойн уточняет, что слово должно быть нейтральным по эмоциональному окрасу. После того, как визуализация надоест, можно придумать короткий рассказ о любом из этих слов.
По словам Бодойна, некоторые из участников эксперимента засыпали при такой методике за пару минут. Другим понадобилось около 15-20 минут.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что австралийские ученые провели эксперимент с участием людей, которые лечились от хронической бессонницы. Выяснилось, что их недуг способен перебираться к ранее вполне здоровым людям, которые просто спали рядом.