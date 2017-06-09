Жительница Кургана попросила полицию защитить ее от мертвого мужчины-бобра

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Курган, 9 июня. Жительница Кургана взбудоражила полицию своим сообщение о найденном трупе мужчины, который впоследствии оказался огромным бобром.

В дежурную часть УВД Кургана позвонила женщина. Заплетающимся языком она рассказала, что вместе с приятелями они плавали на лодке «и мужика нашли в речке». При этом на теле погибшего был распорот живот. Девушка, дежурная в УВД, пыталась выяснить подробности происшествия. Изначально не сразу было понятно жив или нет найденный мужчина. Дежурная продолжала задавать вопросы невозмутимым голосом.

Как сообщает «URA.RU», по ходу разговора выяснилось, что тело погибшего позвонившая женщина притащила в свою квартиру, где пыталась зашить ему вспоротый живот. При этом это и не человек был вовсе: мужчина в образе бобра, животное. Последнее неадекватная дама объясняла уже криком, требуя прислать наряд и забрать труп бобра.

«Больше мне не звоните», — закончила она разговор.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Москве проводится проверка по факту обнаружения тела женщины с множественными травмами головы на Большой Академической улице.