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Весь мир
Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили в Астане ситуацию в Сирии

Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили в Астане ситуацию в Сирии

6:27  9 Июня 2017
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Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили в Астане ситуацию в Сирии

Астана, 09 июня. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана обсудили усилия по урегулированию сирийского кризиса.

Как передает ТАСС, Кайрат Абдрахманов пообщался с Мохаммадом Джавадом Зарифом в Астане, куда глава МИД Ирана прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества

Кроме этого, Абдрахманов и Зариф обговорили детали подготовки к первому саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также ход подготовки проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

#сирия #казахстан
Константин Терехов
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