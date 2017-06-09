Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили в Астане ситуацию в Сирии
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Астана, 09 июня. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Ирана обсудили усилия по урегулированию сирийского кризиса.
Как передает ТАСС, Кайрат Абдрахманов пообщался с Мохаммадом Джавадом Зарифом в Астане, куда глава МИД Ирана прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества
Кроме этого, Абдрахманов и Зариф обговорили детали подготовки к первому саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, а также ход подготовки проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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