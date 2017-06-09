Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте

В Избранное

Скопировать

Лондон, 9 июня. Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент.

На состоявшихся накануне досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек, что гарантировала Мэй победу.

Помимо этого в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Британии: министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон.

На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов (по количеству мест в Палате общин).