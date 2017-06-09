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Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте

Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте

6:11  9 Июня 2017
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Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте

Лондон, 9 июня. Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. 

На состоявшихся накануне досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек, что гарантировала Мэй победу.

Помимо этого в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Британии: министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. 

Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте

На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов (по количеству мест в Палате общин).

#выборы #великобритания #мэй
Олеся Волкова
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