Выборы в Великобритании: Мэй остается в парламенте
В Избранное
Лондон, 9 июня. Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент.
На состоявшихся накануне досрочных парламентских выборах за главу правительства в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 тыс. человек, что гарантировала Мэй победу.
Помимо этого в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Британии: министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон.
На данный момент оглашены результаты с 240 из 650 избирательных округов (по количеству мест в Палате общин).
Комментарии