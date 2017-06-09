Парламент Японии принял законопроект об отречении императора Акихито

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Токио, 09 июня. Верхняя палата парламента страны восходящего солнца одобрила законопроект об отречении императора Акихито от власти.

Как сообщают «Известия», за принятие документа проголосовали 235 из 242 находившихся на заседании парламентария. Как значится в законопроекте, 125-й император Японии Акихито передаст власть принцу Нарухито.

Нынешний император, который взошел на трон в 1989 году, уйдет на покой в течение трех лет с момента принятия документа. Как пишут местные СМИ, скорее всего это случится в декабре будущего года.