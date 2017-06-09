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Происшествия
Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Японии

Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Японии

5:50  9 Июня 2017
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Самолет Korean Air совершил экстренную посадку в Японии

Фукуока (Япония), 09 июня. Самолет южнокорейской Korean Air был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту японской  Фукуоки.

Как передает ТАСС, применить крайние меры и экстренно приземлиться экипаж лайнера вынудило задымление в кабине. Впрочем, хоть и посадка была экстремальной, но в точке прилета, так что все пассажиры не опоздали по своим делам.

Добавим, что никто из почти 160 человек, бывших на борту во время ЧП, не пострадал. Что стало причиной задымления – выясняют специалисты.

#япония
Константин Терехов
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