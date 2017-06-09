Теракт в Лондоне: Скотланд-Ярд задержал 18-го подозреваемого по делу

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Лондон, 09 июня. Скотланд-Ярд отрапортовал о задержании 18-го подозреваемого по делу о теракте в Лондоне.

Как сообщают «Известия», правоохранители Лондона арестовали 29-летнего мужчину, которого полицейские подозревают в «совершении, подготовке или подстрекательстве к теракту».

По уточненным данным, задержание произошло в районе Ньюэм, что на востоке британской столицы. В настоящее время с мужчиной проводят следственные действия, а в его доме проводятся обыски.

Напомним, теракт в Лондоне произошел 3 июня, в результате 8 человек погибли, еще около 50 получили ранения.