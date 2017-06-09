Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Теракт в Лондоне: Скотланд-Ярд задержал 18-го подозреваемого по делу

Теракт в Лондоне: Скотланд-Ярд задержал 18-го подозреваемого по делу

5:40  9 Июня 2017
132

Теракт в Лондоне: Скотланд-Ярд задержал 18-го подозреваемого по делу

Лондон, 09 июня. Скотланд-Ярд отрапортовал о задержании 18-го подозреваемого по делу о теракте в Лондоне.

Как сообщают «Известия», правоохранители Лондона арестовали 29-летнего мужчину, которого полицейские подозревают в «совершении, подготовке или подстрекательстве к теракту».

По уточненным данным, задержание произошло в районе Ньюэм, что на востоке британской столицы. В настоящее время с мужчиной проводят следственные действия, а в  его доме проводятся обыски.

Напомним, теракт в Лондоне произошел 3 июня, в результате 8 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

#теракт #лондон
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть