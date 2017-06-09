ДТП с автобусом под Тулой: 4 человека погибли, 5 — получили травмы

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Тула, 09 июня. Жертвами страшной аварии в Тульской области с участием рейсового автобуса стали четыре человека, еще пять — получили травмы.

Как передают «Известия», участниками жуткого дорожно-транспортного происшествия, кроме пассажирского автобуса Mercedes, который следовал из Орла в Москву, стали два микроавтобуса.

По предварительным данным, все погибшие и раненные из одного микроавтобуса, при этом пассажиры Mercedes и второго микроавтобуса не пострадали. Как говорят очевидцы, рейсовый автобус врезался в стоящие на обочине микроавтобусы.

На месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит разобраться в случившемся.