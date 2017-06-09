Путин рассказал, почему ему симпатичен «русофоб» Маккейн

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну признался в своих симпатиях к сенатору Джону Маккейну, не смотря на то, что тот использует оголтелую антироссийскую риторику.

«На самом деле он для меня даже немножко симпатичен», — признался глава РФ, отвечая на вопрос о 80-летнем Маккейне.

Владимир Путин пояснил, что его симпатию американский сенатор вызывает своим патриотизмом.

«Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны», — пояснил российский президент.

При этом президент России отметил, что государственные деятели, подобные американскому сенатору Джону Маккейну, не видят реальных угроз современности и не хотят понять, как быстро меняется мир.

«Люди с такими убеждениями, как сенатор, которого вы упомянули, они живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое, оно все время тащит их за собой назад», — подчеркнул Путин.

Напомним, что американский режиссер Оливер Стоун на основании серии бесед в формате тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным, снял четырехсерийный документальный фильм, который будет показан в США на телеканале Showtime 12-15 июня.

Рекламный ролик, посвященный предстоящему выходу на экран фильма, телеканал Showtime разместил на видеосервисе Youtube.

Главные тезизы

В фильме Владимир Путин также поделился своим мнение по поводу возможности открытого вооруженного конфликта между Россией и США. По мнению российского президента его не пережил бы никто.

Кроме того российский лидер отметил, что не теряет надежды на положительные изменения в российско-американских отношениях.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил он на вопрос, чего можно, на его взгляд, ожидать от победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.

Глава РФ добавил, что политика США не меняется, независимо от того, кто находится у власти.

«Вот что любопытно: президенты в вашей стране меняются, а политика нет», — сказал российский лидер.

Спасая отношения между странами

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщает Star Tribune, Стоун попытается с помощью своей картины восстановить отношения между странами. Как отметил Стоун, для США сейчас важно понять другую точку зрения.

Стоун интригует тем, что обещает: в фильме американцам будет представлена точка зрения, которую они еще не слышали и рассказал, что четыре раза за два года встречался с президентом России.

«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку Вашингтон объявил его заклятым врагом», нужно знать, что он обо всем этом думает», – пояснил режиссер.

По признанию Стоуна, при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. При этом режиссер отметил, что считает — и он, и его съемочная группа «отдали должное» главе РФ, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.

Французский показ

Документальный фильм о президенте России Владимире Путине в конце июня планирует показать французский телеканал France 3.Об этом сообщил директор подразделения документального кино телеканала Эммануэль Мижо.

Он отметил, что снятый американским режиссером Оливером Стоуном фильм является исключительным материалом. Мижо добавил, что две части картины будут показаны 26 июня. Третья и четвертая запланированы в эфир на 28 и 29 июня.

Кремль ждет

А в Кремле сообщили, что с нетерпением ждут выхода интервью президента России Владимира Путина «непредсказуемому» американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Мы ждем тоже с нетерпением, нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал», — заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали Стоуна не только талантливым режиссером, но и человеком, который «непредсказуемый в плане творческих проявлений».