Сирия новости 9 июня 07.00: «Джейш аль-Ислам» убили 16 солдат САА, САА освободила 20 населенных пунктов в провинции Ракка

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Сирия, 9 июня. Боевики «Джейш аль-Ислам» уничтожили правительственные танк Т-72, БМП-1 и убили 16 солдат САА, САА освободила около 20 населенных пунктов в западной части провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила около 20 населенных пунктов в западной части провинции Ракка.

ВКС РФ: ударили по позициям ИГ* в окрестностях базы 137 бригады к югу от Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»*: опубликовало видео, на котором якобы ВВС международной коалиции во главе с США используют зажигательные смеси (фосфорные бомбы) во время вечерней атаки по жилым районам административного центра провинции. Сообщается о 17 погибших.

HTS: напали на город Маарат Аль-Нуман в провинции Идлиб.

SDF****: освободили от террористов военную базу 17 дивизии и сахарный завод к северу от города Ракка, захватили населенные пункты Абу Аси и Аль-Маширфа к западу от Ат-Табки.

«Джейш аль-Ислам»*****: уничтожили правительственный танк Т-72, БМП-1 и убили 16 солдат САА в провинции Дамаск.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, ссылаясь на боевиков «Джейш аль-Ислам», которые известили, что за минувший день уничтожили правительственный танк Т-72, БМП-1 и убили 16 солдат САА.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Aleppo 24, в городах Азаз и Аль-Атариб состоялись ночные демонстрации против HTS и их нападения на город Маарат Аль-Нуман в провинции Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1 ) один из источников, ВКС РФ обстреляли позиции ИГ в окрестностях базы 137 бригады к югу от Дейр эз-Зора.

Провинция Идлиб

По сообщениям из разных источников, вечером боевики HTS напали на город Маарат Аль-Нуман. Жители начали жечь покрышки, чтобы остановить конфликт, но безуспешно. По неподтвержденным данным боевики захватили большую часть города.

Провинция Ракка

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, бойцы SDF освободили от террористов военную базу 17 дивизии и сахарный завод к северу от города Ракка. Несколько десятков террористов было убито.

Агентство АМАК опубликовало видео, на котором якобы ВВС коалиции используют зажигательные смеси (фосфорные бомбы) во время вечерней атаки по жилым районам административного центра провинции. Сообщается о 17 погибших.

Как сообщает в своем аккаунте в Facebook один из источников, САА захватила около 20 населенных пунктов в западной части провинции.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@melisaraimmo) один из источников, бойцы SDF захватили населенные пункты Абу Аси и Аль-Маширфа к западу от Ат-Табки.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@markito0171) один из источников, на западе провинции произошли боевые столкновения между САА и SDF на западе провинции.

Ирак

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, 6 вооруженных человек устроили беспорядочную стрельбу в районе Балад. В результате погиб один человек, двое ранены.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Iraqi Day, войска Ирака полностью подготовили план по освобождению городов Хавиджа и Тель-Афар.

По сообщению информационное агентство Al-Masdar News, ООН запустила расследование по сообщениям о гибели 80 человек в Мосуле в результате авиаудара ВВС международной коалиции во главе с США 31 мая.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)