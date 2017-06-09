Суд временно дисквалифицировал сити-менеджера Находки

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Находка (Приморский край), 09 июня. Глава администрации Находки Андрей Горелов дисквалифицирован на год по решению суда.

Как передают «Известия», городской суд пошел на такую меру ввиду того, что сити-менеджер, который находится на своем посту чуть более одного года, не выполнил требования прокуратуры о публикации поправок в устав города.

Впрочем, мэр, по данным пресс-службы городской администрации, продолжает оставаться на рабочем месте и готовится обжаловать в краевом суде решение о своей временной дисквалификации.

Добавим, что неопубликованные поправки вынуждают Андрея Горелова согласовывать кандидатов в свои заместители и руководителей муниципальных предприятий с законодательным органом Находки.