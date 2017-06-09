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Ультраправые Великобритании: Мэй поставила Brexit под угрозу

Ультраправые Великобритании: Мэй поставила Brexit под угрозу

5:08  9 Июня 2017
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Ультраправые Великобритании: Мэй поставила Brexit под угрозу

Лондон, 09 июня. Потеря консерваторами парламентского большинства по итогам выборов в Великобритании ставит  Brexit под угрозу.

Как передают «Известия», с таким заявлением выступил глава ультраправой Партии независимости Соединенного Королевства Пол Наттолл, основываясь на озвученных exit poll.

«Если данные опросов верны, то Мэй поставила Brexit под угрозу. Я всегда говорил, что эти выборы были ошибочными — это была завышенная самооценка», — написал политик в Twitter.

Напомним, что по данным exit poll, правящая Консервативная партия по итогам выборов получит 314 мест из 650, тем самым потеря большинство, оппозиционная Лейбористская партия получит 266 мест.

#великобритания #brexit #тереха мэй
Константин Терехов
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