Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Сирия: с начала войны убиты 800 работников здравоохранения

Сирия: с начала войны убиты 800 работников здравоохранения

4:56  9 Июня 2017
64

Сирия: с начала войны убиты 800 работников здравоохранения

Сирия, 09 июня. С начала войны в Сирийской Арабской Республике с 2011 года погибли порядка 800 работников системы здравоохранения.

По данным France 24, только в прошлом году клиники и больницы в Сирии подверглись нападению больше чем 400 раз. Одной из проблем является то, что большинство госпиталей расположено за пределами зоны, находящейся под контролем правительства.

Как уточняет агентство, данные были собраны благодаря специальной группе в WhatsApp, в которой сообщаются все подобные инциденты с подробностями – где и когда произошло нападение, а также его последствия.

#сирия
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть