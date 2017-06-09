Сирия: с начала войны убиты 800 работников здравоохранения

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Сирия, 09 июня. С начала войны в Сирийской Арабской Республике с 2011 года погибли порядка 800 работников системы здравоохранения.

По данным France 24, только в прошлом году клиники и больницы в Сирии подверглись нападению больше чем 400 раз. Одной из проблем является то, что большинство госпиталей расположено за пределами зоны, находящейся под контролем правительства.

Как уточняет агентство, данные были собраны благодаря специальной группе в WhatsApp, в которой сообщаются все подобные инциденты с подробностями – где и когда произошло нападение, а также его последствия.