Замглавы Лейбористской партии переизбрался в Парламент Британии

В Избранное

Скопировать

Лондон, 09 июня. Заместитель председателя Лейбористской партии Великобритании переизбрался в парламент.

Как уточняют «Известия», Том Уотсон прошел в законодательный орган Британии в одном из округов города Уэст-Бромидж. К слову на данный момент лейбористы получили 35 мандатов, консерваторы – 23.

Напомним, что по данным exit poll по итогам прошедших накануне парламентских выборов, правящая Консервативная партия получит 314 мест из 650, оппозиционная Лейбористская партия получит 266 мест.