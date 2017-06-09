Подозреваемая в разглашении секретов АНБ американка не признала свою вину
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Огаста (Джорджия, США), 09 июня. Сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Ли Виннер не признала свою вину в суде.
Как пишут «Известия», подозреваемая в передаче американским СМИ секретного доклада Агентства национальной безопасности продолжает утверждать о своей полной невинности и непричастности.
Следствие считает, что женщина поделилась с электронными изданиями докладом АНБ о якобы кибератаке российской военной разведки на компанию, разрабатывающую программное обеспечение для выборов.
Напомним, что Ли Виннер арестовали 3 июня 2017 года. Если женщину признают виновной, то ей грозит до 10 лет тюрьмы.
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