Подозреваемая в разглашении секретов АНБ американка не признала свою вину

В Избранное

Скопировать

Огаста (Джорджия, США), 09 июня. Сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Ли Виннер не признала свою вину в суде.

Как пишут «Известия», подозреваемая в передаче американским СМИ секретного доклада Агентства национальной безопасности продолжает утверждать о своей полной невинности и непричастности.

Следствие считает, что женщина поделилась с электронными изданиями докладом АНБ о якобы кибератаке российской военной разведки на компанию, разрабатывающую программное обеспечение для выборов.

Напомним, что Ли Виннер арестовали 3 июня 2017 года. Если женщину признают виновной, то ей грозит до 10 лет тюрьмы.