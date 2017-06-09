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Подозреваемая в разглашении секретов АНБ американка не признала свою вину

Подозреваемая в разглашении секретов АНБ американка не признала свою вину

4:33  9 Июня 2017
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Подозреваемая в разглашении секретов АНБ американка не признала свою вину

Огаста (Джорджия, США), 09 июня. Сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Ли Виннер не признала свою вину в суде.

Как пишут «Известия», подозреваемая в передаче американским СМИ секретного доклада Агентства национальной безопасности продолжает утверждать о своей полной невинности и непричастности.

Следствие считает, что женщина поделилась с электронными изданиями докладом АНБ о якобы кибератаке российской военной разведки на компанию, разрабатывающую программное обеспечение для выборов.

Напомним, что  Ли Виннер арестовали  3 июня 2017 года. Если женщину признают виновной, то ей грозит до 10 лет тюрьмы.

#сша #анб
Константин Терехов
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