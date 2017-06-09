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США могут поставить Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

США могут поставить Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

4:20  9 Июня 2017
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США могут поставить Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

Вашингтон, 09 июня. США могут поставить Саудовской Аравии комплексы ПРО THAAD, а также другое военное оборудование общей стоимостью более 110 млрд долларов.

Как пишут ТАСС, данными об оружейной сделке, заключенной между Штатами и королевством во время визита в Эр-Рияд Дональда Трампа, делится портал Defense News, ссылаясь на документы из администрации США.

Так, если верить СМИ, вооруженные силы Саудовской Аравии в рамках контракта также смогут получить 20 транспортных самолетов C-130J и 3 заправщика KC-130J, более 100 тысяч управляемых бомб пяти видов. 

Кроме того, Эр-Рияд получит восьмилетнее обслуживание истребителей F-15, строительство 4 фрегатов, поставку 44 вертолетов Black Hawk, модернизацию 400 бронемашин Bradley с поставкой еще 213 единиц.

Добавим, что по данным портала, большая часть соглашений являются предварительными и представляют собой соглашения о намерениях.

#сша #саудовская аравия #про thaad
Константин Терехов
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