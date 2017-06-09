Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Суд в США отказал шимпанзе в человеческих правах

Суд в США отказал шимпанзе в человеческих правах

4:06  9 Июня 2017
143

Суд в США отказал шимпанзе в человеческих правах

Нью-Йорк, 09 июня. Суд Нью-Йорка отказал предоставить двум шимпанзе базовое право на свободу.

Как пишут «Известия», американская фемида посчитала, что животные не могут претендовать на человеческие права, несмотря на все доводы, приведенные в суде юристами правозащитной организации Nonhuman Rights Project.

Общественники хотели добиться освобождения двух шимпанзе из частных рук и передачи их в заповедники. Представители  Nonhuman Rights Project утверждали, что животные, как и люди, не должны содержаться в клетке.

Впрочем, суд не согласился с доводами и отказал шимпанзе в человеческих правах.
 

#сша #нью-йорк #шимпанзе
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть