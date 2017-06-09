Суд в США отказал шимпанзе в человеческих правах

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Нью-Йорк, 09 июня. Суд Нью-Йорка отказал предоставить двум шимпанзе базовое право на свободу.

Как пишут «Известия», американская фемида посчитала, что животные не могут претендовать на человеческие права, несмотря на все доводы, приведенные в суде юристами правозащитной организации Nonhuman Rights Project.

Общественники хотели добиться освобождения двух шимпанзе из частных рук и передачи их в заповедники. Представители Nonhuman Rights Project утверждали, что животные, как и люди, не должны содержаться в клетке.

Впрочем, суд не согласился с доводами и отказал шимпанзе в человеческих правах.

