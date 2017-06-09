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Весь мир
Четыре страны внесли в террористические списки связанных с Катаром людей — СМИ

Четыре страны внесли в террористические списки связанных с Катаром людей — СМИ

3:49  9 Июня 2017
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Четыре страны внесли в террористические списки связанных с Катаром людей — СМИ

Эр-Рияд, 9 июня. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет сообщили о том, что внесли в террористические списки 59 человек и 12 организаций, которые связаны с Катаром, сообщают СМИ.

В заявлении четырех арабских стран сообщается, что у них есть данные о связи указанных лиц и организаций «с политикой двойных стандартов Катара, которая, с одной стороны, декларирует борьбу с терроризмом, а с другой, — финансирование, поддержку и укрывательство различных террористических организаций». Отмечается также, что списки будут обновляться.

Напомним, что ранее RT сообщало, что ОАЭ закрыли воздушное пространство для всех самолетов, летящих в Катар или из этой страны.

Олег Сорокин
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