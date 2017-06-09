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Власти КНДР заявили об испытании нового типа ракет

Власти КНДР заявили об испытании нового типа ракет

3:36  9 Июня 2017
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Власти КНДР заявили об испытании нового типа ракет

Пхеньян, 9 июня. Власти КНДР заявили, что накануне в ходе ракетного пуска испытали новый тип ракет, сообщило агентство «Ренхап».В Сверной Корее за испытаниями новых ракет класса «земля-корабль» наблюдал лично лидер страны Ким Чен Ын. Об этом сообщает агентство 

Военные в Южной Корее заявили, что 8 июня в КНДР были выпущены крылатые ракеты ближнего действия, которые пролетели около 200 километров. По данным СМИ, ракету с улучшенной мощностью была разработали северокорейские ученые. Она способна наносить удары по вражеским кораблям с земли. Напомним, что ранее RT сообщало, что ракеты упали в принадлежащей Японии исключительной экономической зоне.

#кндр #ким чен ын
Олег Сорокин
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