Чешский премьер-министр объявил о разводе с женой

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Прага, 9 июня. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка объявил, что разводится со своей женой, сообщило республиканское ТВ.

Основной причиной такого решения стал напряженный рабочий график премьера Чехии. При таком графике работы у него практически не остается времени для семейной жизни, сообщил Богуслав. Кроме руководства правительством, Соботка еще возглавляет правящую Чешскую социал-демократическую партию.

По словам премьера и его жены, их решение «не является поспешным шагом, вызванным конкретной ситуацией». Они были женаты 14 лет и воспитывают двух сыновей, 14-летнего Давида и 8-летнего Мартина.

Супруга премьера редко появлялась на публике вместе со своим мужем. Она сопровождала его лишь в трех зарубежных поездках и всего однажды присутствовала на традиционном новогоднем обеде с главой республики Милошем Земаном и его женой в загородной президентской резиденции под Прагой.

СМИ отметили, что в последнее десятилетие в Чехии своеобразной традицией стали разводы премьеров со своими супругами вскоре после их ухода из правительства. Именно так развелись премьеры Йиржи Пароубек в 2007 году, Мирек Тополанек в 2010 году и Петр Нечас в 2013 году.