Командир ССА выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам»

Идлиб, 9 июня. Командир Свободной сирийской армии выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам» (сирийское отделение «Аль-Каиды»).

«Аль-Каида разрушает все, к чему прикасается. на ее идеологии ничего нельзя построить, можно только разрушать и убивать. Неважно, в чью шкуру она облачится, и под какой маской спрячется, идеология останется на поверхности, и будет видна, вне зависимости от того, затаится она или будет двигаться. Эта идеология противоречит даже собственным девизам», — заявил он.