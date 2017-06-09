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Новости Сирии
Командир ССА выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам»

Командир ССА выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам»

3:09  9 Июня 2017  /обновлено: 3:11  09 Июня 2017
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Командир ССА выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам

Идлиб, 9 июня. Командир Свободной сирийской армии выступил с критикой группировки «Тахрир Аль-Шам» (сирийское отделение «Аль-Каиды»).

«Аль-Каида разрушает все, к чему прикасается. на ее идеологии ничего нельзя построить, можно только разрушать и убивать. Неважно, в чью шкуру она облачится, и под какой маской спрячется, идеология останется на поверхности, и будет видна, вне зависимости от того, затаится она или будет двигаться. Эта идеология противоречит даже собственным девизам», — заявил он.

 

#сирия #идлиб
Олег Сорокин
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