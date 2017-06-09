Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Автобус со школьниками перевернулся в США

Автобус со школьниками перевернулся в США

2:58  9 Июня 2017
64

Автобус со школьниками перевернулся в США

Вашингтон, 9 июня. В окрестностях города Атланта штата Джорджия в США перевернулся автобус с детьми старших классов. Об этом сообщает Associated Press.

Автобус, принадлежащий баптистской церкви, двигался в аэропорт. В результате ДТП он опрокинулся, задев при этом легковой автомобиль.

По словам представителя церкви, в автобусе находились учащиеся старших классов в сопровождении взрослых. Пострадали 35 человек. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое, — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть