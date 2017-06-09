Трамп неоднократно просил Коми прекратить расследование по Флинну

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Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп регулярно обращался к бывшему главе ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование против главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна. Доказательством этого утверждения послужила смс-переписка Коми с его супругой.

Коми утверждает, что в этом вопросе Трамп был очень настойчив. В частности, после одного из брифингов в Овальном кабинете хозяин Белого дома попросил Коми остаться. Трамп потребовал, чтобы глава ФБР прекратил преследование Майкла Флинна.

В одном из смс-сообщений супруге Коми соглашается со своим отцом, заподозрившим Трампа в сумасшествии.

Выступая перед конгрессом США, Коми в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов президента США, — пишет Газета.ru.