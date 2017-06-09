Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Трамп неоднократно просил Коми прекратить расследование по Флинну

Трамп неоднократно просил Коми прекратить расследование по Флинну

2:45  9 Июня 2017
74

Трамп неоднократно просил Коми прекратить расследование по Флинну

Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп регулярно обращался к бывшему главе ФБР Джеймсу Коми с просьбой прекратить расследование против главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна. Доказательством этого утверждения послужила смс-переписка Коми с его супругой.

Коми утверждает, что в этом вопросе Трамп был очень настойчив. В частности, после одного из брифингов в Овальном кабинете хозяин Белого дома попросил Коми остаться. Трамп потребовал, чтобы глава ФБР прекратил преследование Майкла Флинна.

В одном из смс-сообщений супруге Коми соглашается со своим отцом, заподозрившим Трампа в сумасшествии.

Выступая перед конгрессом США, Коми в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов президента США, — пишет Газета.ru.

#дональдтрамп #майклфлинн #джеймскоми
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть