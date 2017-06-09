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Весь мир
В перестрелке между иракскими войсками и ИГИЛ в Мосуле взорвался автомобиль

В перестрелке между иракскими войсками и ИГИЛ в Мосуле взорвался автомобиль

2:27  9 Июня 2017  /обновлено: 2:29  09 Июня 2017
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В перестрелке между иракскими войсками и ИГИЛ в Мосуле взорвался автомобиль

Багдад, 9 июня. Между иракскими войсками и силами запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Мосуле идет бои. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

В ходе перестрелки один из автомобилей был взорван.

Ранее сообщалось, что на протяжении двух недель террористы ИГИЛ* убили более 200 жителей Мосула. Большая часть людей погибла, пытаясь покинуть город,  - отмечает Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

#мосул #ирак
Сергей Свазовский
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