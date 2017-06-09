В перестрелке между иракскими войсками и ИГИЛ в Мосуле взорвался автомобиль
В Избранное
Багдад, 9 июня. Между иракскими войсками и силами запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Мосуле идет бои. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.
В ходе перестрелки один из автомобилей был взорван.
Ранее сообщалось, что на протяжении двух недель террористы ИГИЛ* убили более 200 жителей Мосула. Большая часть людей погибла, пытаясь покинуть город, - отмечает Газета.ru.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии