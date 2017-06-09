В перестрелке между иракскими войсками и ИГИЛ в Мосуле взорвался автомобиль

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Багдад, 9 июня. Между иракскими войсками и силами запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Мосуле идет бои. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

В ходе перестрелки один из автомобилей был взорван.

Combat footage from western #Mosul. Truck bomb detonated during a firefight between #Iraq's special forces and Da'ish. pic.twitter.com/IZe897z86b — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) June 8, 2017

Ранее сообщалось, что на протяжении двух недель террористы ИГИЛ* убили более 200 жителей Мосула. Большая часть людей погибла, пытаясь покинуть город, - отмечает Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.