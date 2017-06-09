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Лондон, 9 июня. Соратники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не простят ей неудачу на парламентских выборах. Такое мнение выразил Иэн Бегг, представляющий Европейский институт в Лондонской школе экономики.

Согласно данным exit poll, консерваторы лидируют на выборах в парламент Соединенного Королевства, но абсолютное большинство они утратили.

Мэй пошла на большой риск, и потерпела неудачу. В ближайшее время следует ожидать ее отставку, — утверждает Бегг, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала, что по данным exit poll победу на парламентских выборах в Британии одержит консервативная партия. Второе место за лейбористами.