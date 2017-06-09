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Общество
Движение поездов под Санкт-Петербургом восстановили

Движение поездов под Санкт-Петербургом восстановили

1:58  9 Июня 2017
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Движение поездов под Санкт-Петербургом восстановили

Санкт-Петербург, 9 июня. Движение поездов на участке Санкт-Петербург — Кирилловское Октябрьской железной дороги, нарушенное в результате схода с рельсов электрички, к настоящему моменту удалось восстановить. Об этом сообщили представители Октябрьской железной дороги.

Следует отметить, что в 22.35 на данном участке сошли с рельсов три вагона электропоезда. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

По факту происшествия следственным комитетом РФ начато расследование, — пишет Газета.ru.

Cергей свазовский
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