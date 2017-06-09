Борьба с ИГИЛ сейчас важнее референдума в Иракском Курдистане — Госдеп США
Вашингтон, 9 июня. Референдум в Иракском Курдистане может отвлечь от борьбы с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.
Такое предположение высказали в Госдепе США. По словам начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, референдум отвлечет от более важных задач. Среди приоритетных целей сейчас можно выделить разгром ИГ*, стабилизацию ситуации, урегулирование экономического кризиса и разрешение внутриполитических споров региона.
По данным Науэрт, Вашингтон ценит законные стремления народа Иракского Курдистана. При этом Соединенные Штаты Америки поддерживают «единый, стабильный и демократический» Ирак.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты знали о поддержке ИГ Катаром.
* Организация запрещена на территории РФ.