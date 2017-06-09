Сирия: в результате удара коалиции США в Ракке погибли 17 мирных жителей

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Дамаск, 9 июня. В результате удара авиации международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Ракка погибли как минимум 17 мирных жителей. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Cледует отметить, что авиаудары коалиции во главе с США регулярно приводят к многочисленным жертвам мирного населения. В частности, 8 июня в ООН сообщили о 80-ти погибших в результате удара по Мосулу.

#BREAKING 17 civilians killed in US-led coalition strikes on Raqa and suburbs: monitor — AFP news agency (@AFP) June 8, 2017

Ранее в Госдепе объяснили, зачем США атакуют сирийские правительственные войска. Об этом писала Газета.ru.