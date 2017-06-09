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Весь мир
Сирия: в результате удара коалиции США в Ракке погибли 17 мирных жителей

Сирия: в результате удара коалиции США в Ракке погибли 17 мирных жителей

1:33  9 Июня 2017  /обновлено: 2:05  09 Июня 2017
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Сирия: в результате удара коалиции США в Ракке погибли 17 мирных жителей

Дамаск, 9 июня. В результате удара авиации международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Ракка погибли как минимум 17 мирных жителей. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

Cледует отметить, что авиаудары коалиции во главе с США регулярно приводят к многочисленным жертвам мирного населения. В частности, 8 июня в ООН сообщили о 80-ти погибших в результате удара по Мосулу.

Ранее в Госдепе объяснили, зачем США атакуют сирийские правительственные войска. Об этом писала Газета.ru.

 

Сергей Свазовский
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