Сирия: в результате удара коалиции США в Ракке погибли 17 мирных жителей
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Дамаск, 9 июня. В результате удара авиации международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Ракка погибли как минимум 17 мирных жителей. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.
Cледует отметить, что авиаудары коалиции во главе с США регулярно приводят к многочисленным жертвам мирного населения. В частности, 8 июня в ООН сообщили о 80-ти погибших в результате удара по Мосулу.
Ранее в Госдепе объяснили, зачем США атакуют сирийские правительственные войска. Об этом писала Газета.ru.
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