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Родители продали ребенка, чтобы купить телефоны в Китае

Родители продали ребенка, чтобы купить телефоны в Китае

1:20  9 Июня 2017
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Родители продали ребенка, чтобы купить телефоны в Китае

Пекин, 9 июня. Супруги из города Ганьчжоу провинции Цзянси Китая хотели продать своего двухмесячного ребенка, чтобы приобрести себе два мобильных телефона и одежду. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что супругам по 20 лет, и они живут в большой бедности. Они разместили в социальной сети WeChat объявление, изъявив готовность продать сына покупателю, который предложит лучшую цену. В итоге ребенок был продан ша 19 тысяч юаней.

Объявление возмутило пользователей. Они сообщили о незаконной сделке в правоохранительные органы. Отец ребенка уже задержан, — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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