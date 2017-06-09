Facebook в поиске менеджера по взаимодействию с российскими властями

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Москва, 9 июня. Facebook ищет в России менеджера по взаимодействию с властями.

Вакансия размещена на официальном сайте компании. В описании должности говорится, что новый сотрудник займется мониторингом новых изменений в законодательстве, которые могут коснуться социальной сети.

Также он будет представлять интересы компании на встречах с чиновниками. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием, с идеальным знанием русского и английского языков. Плюсом будет опыт работы пресс-секретарем, навыки взаимодействия с высокопоставленными чиновниками и «вера в то, что Facebook несет пользу обществу». Сотрудника возьмут в офис компании в Варшаве.

Ранее Газета.Ru писала, что четверть населения Земли ежемесячно пользуется Facebook.