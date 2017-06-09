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Лондон, 9 июня. Консервативная партия Великобритании удерживает лидерство на выборах в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные exit poll.

Уточняется, что консерваторы смогут претендовать на 314 из 650 мест в законодательном органе. Для абсолютного большинства им не хватает лишь 12 мест. В активе лейбористов 266 мандатов.

Кроме того, 34 места должна получить Шотландская национальная партия. На скромное представительство могут рассчитывать либерал-демократы.

А вот правая Партия независимости, вероятнее всего, останется вне британского парламента, — пишет Газета.ru.