Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Британии  — Exit Poll

Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Британии  — Exit Poll

1:04  9 Июня 2017
73

Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Британии  — Exit Poll

Лондон, 9 июня. Консервативная партия Великобритании удерживает лидерство на выборах в парламент Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют данные exit poll.

Уточняется, что консерваторы смогут претендовать на 314 из 650 мест в законодательном органе. Для абсолютного большинства им не хватает лишь 12 мест. В активе лейбористов 266 мандатов.

Кроме того, 34 места должна получить Шотландская национальная партия. На скромное представительство могут рассчитывать либерал-демократы.

А вот правая Партия независимости, вероятнее всего, останется вне британского парламента,  — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть