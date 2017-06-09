Приемная дочь Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

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Москва, 9 июня. Электричка в Москве сбила внучку и приемную дочь Никиты Хрущева Юлию Хрущеву.

Как рассказали в правоохранительных органах столицы, от полученных травм женщина скончалась.

Управление МВД на транспорте по Центральному федеральному округу подтвердило смерть пожилой женщины. Инцидент произошел на станции «Солнечная». Юлии Леонидовне Хрущевой было 77 лет.

Напомним, она родилась в 1940 году в семье сына будущего лидера Советского Союза Никиты Хрущева Леонида. Девочка была удочерена Никитой Хрущевым, после того как его сын — военный летчик — пропал без вести в 1943 году.