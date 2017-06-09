В сети появилось видео, как Путин похвалил Маккейна

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Москва, 9 июня. В сети Интернет появилось видео, на котором президент России Владимир Путин в позитивном ключе высказался об американском сенаторе от Республиканской партии Джоне Маккейне.

Глава российского государства заметил, что относится к Маккейну с симпатией. В то же время, Путин отметил неспособность американского сенатора перешагнуть через прошлое.

«Маккейн не видит реальных угроз», — цитирует президента России Газета.ru.