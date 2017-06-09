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Политика
Сирия: силы группировки «Султан Мурад» перешли на сторону САА в Эль-Баб

Сирия: силы группировки «Султан Мурад» перешли на сторону САА в Эль-Баб

0:42  9 Июня 2017
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Сирия: силы группировки «Султан Мурад» перешли на сторону САА в Эль-Баб

Дамаск, 9 июня. САА продвигается в районах Ракки и Масканы. Параллельно участились переходы целых подразделений из рядов повстанцев в ряды сирийской армии.

Об этом сообщает Syrian War Daily. По данным издания, недалеко от Эль-Баб на сторону правительственной армии перешла так называемая дивизия «Султан Мурад».

Также сегодня курдские «Силы демократической Сирии» продолжают теснить боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в Ракке. 

Ранее сообщалось, что свыше 500 террористов ИГИЛ* уничтожено в провинциях Ракка и Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #саа #ракка #эль-баб
Алия Садыкова
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