Сирия: силы группировки «Султан Мурад» перешли на сторону САА в Эль-Баб

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Дамаск, 9 июня. САА продвигается в районах Ракки и Масканы. Параллельно участились переходы целых подразделений из рядов повстанцев в ряды сирийской армии.

Об этом сообщает Syrian War Daily. По данным издания, недалеко от Эль-Баб на сторону правительственной армии перешла так называемая дивизия «Султан Мурад».

Также сегодня курдские «Силы демократической Сирии» продолжают теснить боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в Ракке.

Ранее сообщалось, что свыше 500 террористов ИГИЛ* уничтожено в провинциях Ракка и Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.