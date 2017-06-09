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Киев, 9 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности ведомства к введению визового режима с Россией, если будет принято соответствующее решение. Об этом он заявил, выступая на канале «112 Украина».

Климкин отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство уже готовиться к соответствующему шагу. Он также выразил мнение, что «визового режима с Россией будет мало», призвав осуществлять въезд граждан России по биометрическим паспортам, «с последующим контролем».

Ранее Сергей Лавров заверил, что в случае введения визового режима киевскими властями, Россия ответит аналогично.