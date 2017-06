Сирия: коалиция во главе с США обстреливает Ракку фосфорными боеприпасами

Дамаск, 9 июня. Войска коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки обстреливают Ракку и пригороды фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщают источники в Twitter. Как пишет Hidden Sources в социальной сети, возглавляемая американскими военными коалиция нанесла более 20 ударов по западным районам Ракки белым фосфором.

IS claims the US-led coalition with 20 air raids bombed the western neighbourhoods of Raqqa city with white phosphorus.

Source: telegram pic.twitter.com/BX2Z2zxBZT