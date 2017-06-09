Телемачту высотой со стоэтажный дом взорвали под Костромой

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Кострома, 9 июня. Радиотелевизионную вышку А-330, сравнимую по высоте со стоэтажным домом, взорвали в деревне Ушково Галичского района Костромской области.

Эта телемачта считалась крупнейшей неиспользуемой инженерной конструкцией в России. Ее возвели в 1992 году, чтобы обеспечить более устойчивый сигнал в регионе. Но вышка так и не была введена в эксплуатацию.

По высоте демонтированная мачта была сопоставима со стоэтажным домом, — указывает портал lifekostroma.

Ранее сообщалось о вступлении в законную силу решения суда о демонтаже мемориальной доски в честь адмирала Колчака.