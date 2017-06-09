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Экономика
Владельцы Yahoo продают компанию за 4,48 млрд долларов

Владельцы Yahoo продают компанию за 4,48 млрд долларов

0:01  9 Июня 2017
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Владельцы Yahoo продают компанию за 4,48 млрд долларов

Нью-Йорк, 8 июня. Акционеры Yahoo Inc. одобрили продажу компании американскому оператору Verizon Communications Inc. Сделка оценивается в 4,48 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба компании, предполагается, что сделка будет закрыта 13 июня. Компания продает свой основной интернет-бизнес, включая поисковую систему, службы электронной почты и новостей.

Ранее стало известно, что после продажи президент и главный исполнительный директор Yahoo Марисса Майер покинет совет директоров. Компанию переименуют в Altaba, в ее совете директоров останется пять членов. 

Verizon, основанная в 1983 году, является крупнейшей телекоммуникационной компанией в США. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.

 

#yahoo #verizon
Олеся Волкова
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