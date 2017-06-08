Ученые пожаловались Путину на депутатов

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Москва, 8 июня. Члены академического «Клуба 1 июля» подвергли критике законопроект партии «Единая Россия», которым предусмотрены изменения в процедуру избрания президента Российской академии наук.

Известные ученые обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом воспользоваться правом вето в отношении данной законодательной инициативы. Свои аргументы они изложили в открытом письме главе государства.

Авторы обращения выразили недовольство в связи с непрозрачным характером предложенной процедуры выборов президента РАН.

Накануне интернет-омбудсман выступил с критикой законопроекта о запрете обхода блокировок сайтов.