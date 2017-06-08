Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске увеличилось до 50

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Новочеркасск, 8 июня. Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50 человек.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава региона, трое из пострадавших – дети. Ранее сообщалось, что в специализированной инфекционной больнице Новочеркасска лечатся 36 человек. Состояние госпитализированных с диагнозом отравление оценивается как средней тяжести.

Напомним, 5 и 6 июня в лечебные учреждения Ростовской области начали поступать люди с похожими симптомами. По предварительным данным, все пациенты отравились шаурмой, купленной в одном торговом павильоне Новочеркасска. Возбуждено уголовное дело.