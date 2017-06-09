Первый канал покажет фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным»

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Нью-Йорк, 8 июня. Российский Первый канал приобрел у американской компании кабельного телевидения Showtime права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews («Интервью с Путиным»).

Представитель отдела корпоративных коммуникаций Showtime Кейт Ли подтвердила ТАСС, что Первый канал приобрел фильм «Интервью с Путиным» для трансляции в России.

В США фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Оливер Стоун и продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у российского лидера.

Ранее Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с нетерпением ждут выхода интервью президента России «непредсказуемому» Стоуну.