Сирия: командир ССА перешел на сторону сирийских правительственных войск

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Дамаск, 8 июня. Один из командиров крупнейшей группировки повстанцев Сирийская свободная армия перешел на сторону правительственных войск САР. Об этом стало известно благодаря сообщению в социальной сети Twitter.

По имеющимся данным, что речь идет о командире Абу Али Реслене.

Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил, что последние удары коалиции во главе с США по позициям сирийских правительственных войск фактически исключили возможность взаимодействия Москвы и Вашингтона в противодействии запрещенной в РФ организации «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.