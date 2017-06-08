Сирия: свыше 500 террористов ИГИЛ уничтожено в провинциях Ракка и Алеппо
Дамаск, 8 июня. Бойцы правительственной армии Сирии при поддержке ополченцев освободили от террористов 37 селений и ферм.
Как пишет агентство САНА, они очистили от экстремистов населенные пункты на западе провинции Ракка и в пограничных с ней районах на юго-востоке Алеппо.
В командовании вооруженными силами САР рассказали, что армия провела спецоперацию, во время которой были ликвидированы 500 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. САА уничтожила военную технику, шесть танков и бронемашин противника.
Ранее сообщалось, что САА отбила атаку повстанцев поддерживаемых США в районе Сувейды.
* Организация запрещена на территории РФ.