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Дамаск, 8 июня. Сирийские правительственные войска и союзники САР отразили наступление ополченцев, поддерживаемых США, в провинции Эс-Сувейда. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальной сети Twitter.

Уточняется, что при наступлении повстанцы потеряли несколько десятков человек.

Накануне российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что удары коалиции во главе с США по САА ставят крест на возможности сотрудничества РФ и США в борьбе с международным терроризмом.