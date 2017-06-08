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Весь мир
Сирия: САА отбила атаку ополченцев поддерживаемых США в районе Эс-Сувейды

Сирия: САА отбила атаку ополченцев поддерживаемых США в районе Эс-Сувейды

23:27  8 Июня 2017  /обновлено: 0:42  09 Июня 2017
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Сирия: САА отбила атаку повстанцев поддерживаемых США в районе Сувейды

Дамаск, 8 июня. Сирийские правительственные войска и союзники САР отразили наступление ополченцев, поддерживаемых США, в провинции Эс-Сувейда. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальной сети Twitter.

Уточняется, что при наступлении повстанцы потеряли несколько десятков человек.

Накануне российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что удары коалиции во главе с США по САА ставят крест на возможности сотрудничества РФ и США в борьбе с международным терроризмом.

Сергей Свазовский
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