Россиянин Шубенков выиграл бронзу в беге на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

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Москва, 8 июня. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги.

Состязание проходило в Риме. Шубенков пробежал дистанцию за 13,21 секунды. Его опередили американец Арис Мерритт с временем 13,13 и представитель Испании Орландо Ортега, показавший результат 13,17.

Ранее сообщалось, что российский спринтер Сергей Шубенков надеется одержать победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе 2017 года в Лондоне. «Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют», — отметил он.