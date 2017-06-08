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Спорт
Стали известны даты матчей между «Спартаком» и ЦСКА в следующем сезоне

Стали известны даты матчей между «Спартаком» и ЦСКА в следующем сезоне

23:13  8 Июня 2017
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Стали известны даты матчей между «Спартаком» и ЦСКА в следующем сезоне

Москва, 8 июня. Встречи московских футбольных команд «Спартак» и ЦСКА в рамках чемпионата России по футболу сезона 2017/2018 годов пройдут 13 августа и 10 декабря. Об этом сообщил  генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Он уточнил, что ЦСКА будет хозяином поля в августе. Бабаев также отметил, что на его памяти окончание предстоящего сезона будет самым поздним. Командам предстоит сыграть еще один тур российского чемпионата уже после декабрьских встреч в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее сообщалось о продлении контракта чемпиона России московского «Спартака» с Массимо Каррерой на два года.

#роман бабаев
Сергей Свазовский
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