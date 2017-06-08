«Аэрофлот» выберет лучшее селфи с российским триколором 12 июня

В Избранное

Скопировать

Москва, 8 июня. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит в честь Дня России конкурс на лучший праздничный снимок «Россия всегда со мной».

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, конкурс пройдет в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Бортпроводники «Аэрофлота» 12 июня раздадут флажки РФ всем пассажирам, летящим самолетами компании.

Все желающие смогут сделать селфи во время полета, либо по прибытию в аэропорт. Снимки надо выложить в «ВКонтакте» с хэштегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot. Пользователи Facebook смогут поделиться своими фотографиями под постом — анонсом конкурса.

Обязательным условием для участия в конкурсе является российский триколор. Победитель получит сертификат на перелет бизнес-классом на двух персон.

Ранее волгоградцам пообещали на День России 30-градусную жару и ливни.