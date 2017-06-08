Адвокат Трампа опроверг просьбу президента прекратить расследование «связей» с РФ

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Вашингтон, 8 июня. Президент США Дональд Трамп никогда не просил главу ФБР Джеймса Коми прекратить разбирательство, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг адвокатом главы администрации США Марком Касовицем.

В заявлении подчеркивается, что Трамп никогда «не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия». Также юрист добавил, что президент США никогда не говорил Коми: «Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности».

Касовиц подчеркнул, что Трамп ждет правовой оценки обнародования Коми секретных данных, поскольку «Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек».

В частности, как сообщает ТАСС, адвокат обвинил экс-главу ФБР в том, что тот обнародовал две записки, составленные по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля. Один из этих документов имел гриф секретности, как сам Коми в четверг подтвердил на Капитолийском холме.

В четверг Коми публично выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. В своем выступлении он сообщил, что Трамп не просил его закрыть расследования о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы.