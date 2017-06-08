Госдеп назвал «самообороной» очередной удар коалиции США в Сирии

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Вашингтон, 8 июня. Очередной удар международной коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии был совершен в интересах самообороны. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Она пояснила, что новый авиаудар коалиции США по проправительственным силам Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф был продиктован соображениями безопасности и не свидетельствует об эскалации ситуации.

«Коалиция полностью сконцентрирована на срочной цели - разбить террористов ИГ* (ИГИЛ*, запрещена в РФ), но также она была готова защищать себя по мере того, как проправительственные силы наступали на силы коалиции в Ат-Танфе, поэтому мы не считаем это эскалацией ситуации», — заявила Науэрт.

Стоит отметить, что это третий за последний месяц удар коалиции по проправительственным силам в Сирии. Предыдущий инцидент произошел 6 июня. Первый удар был нанесен 18 мая в том же районе под предлогом «угрозы силам коалиции», передает «Ридус».

* Организация запрещена на территории РФ.